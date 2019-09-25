banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Yağmurda faciadan dönüldü: Minibüs bu halde durabildi

Antalya'da bir servis minibüsü bariyerlere çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçta bulunanlar aşağı düşmekten bariyerler sayesinde kurtuldu

ASAYİŞ 25.09.2019, 17:36
Yağmurda faciadan dönüldü: Minibüs bu halde durabildi
banner404

KAZA, sabah erken saatlerde Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen ve personel taşıyan 07 EC 1363 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak kavşaktaki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 5 metre yüksekten aşağı düşmekten çarptığı bariyer sayesinde kurtulan servis minibüsünün ön kısmı bariyeri kırıp, üst geçidin dışına taştı. Araçta bulunanlar kazadan yara almadan kurtulurken, minibüsten inip olayın şokunu atlatmaya çalıştılar.

#Antalya #servis minibüsü
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:41
Öğle 12:54
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545