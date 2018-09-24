'Vurguncu banka müdürü' Alanya'da

Mehmet AL

İZMİR'DE Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Arif İ. ve olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, havayoluyla İzmir’den Antalya’ya, oradan da karayoluyla Alanya’ya getirildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Arif İ, İzmir'de yaşayan ve 'Yardım, yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan amcası İsa İ, Arif İ'yi Yunanistan'a kaçırmaya çalışan göçmen kaçakçıları Ahmet G. ve Ahmet Yücel O. Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındılar.

Arif İ'nin özel otomobilinin ise Konya'nın Hadim ilçesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 21:24