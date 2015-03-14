Vurduğu arkadaşının öldüğünü zannederek intihar etti

EDİNİLEN bilgilere göre olay, Amasra Turgut Işık Caddesi'nde kumsalda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akgüneş (52) ve Erdinç B. (40) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdinç B, yakındaki evinden aldığı pompalı tüfekle kumsalda Mehmet Akgüneş'e ateş etti. Mehmet Akgüneş boyun kısmından yaralandı. Erdinç B. daha sonra Akgüneş’in öldüğünü zannederek tüfeği başına dayadı.

Çevrede bulunan vatandaşların ikna çabalarına rağmen Erdinç B. kendini vurdu. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Erdinç B, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Akgüneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.