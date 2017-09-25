Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Voleybol’un duayen ismi Epirden Antalya'daki evinde ölü bulundu

Türk voleybolu ve plaj voleybolunun duayen ismi 63 yaşındaki Hasan Uğur Epirden, Antalya’daki evinde ölü bulundu

Voleybol’un duayen ismi Epirden Antalya'daki evinde ölü bulundu

Türk voleybolu ve plaj voleybolunun duayen ismi 63 yaşındaki Hasan Uğur Epirden, Antalya’daki evinde ölü bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:46
Voleybol’un duayen ismi Epirden Antalya'daki evinde ölü bulundu
banner404

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Güzelyurt Asmalı Sokak C8/2’de oturan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Hasan Uğur Epirden’den İstanbul’daki eşi 2 gün boyunca haber alamayınca durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları evinde de kendisine ulaşamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Çilingir tarafından kapı açılırken, ekipler Epirden’in cansız bedeniyle karşılaştı. Epirden’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hasan Uğur Epirden’in cansız bedeni eşi ve arkadaşları tarafından alınarak Uncalı Camii’ne götürüldü. Morga alınan Hasan Uğur Epirden’in cenazesinin yarın İstanbul’a götürüleceği ve Zincirlikuyu’da kılınacak namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

63 yaşındaki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Epirden’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.09.2017 09:56
Anahtar Kelimeler:
AntalyaHASAN UĞUR EPİRDENTürk Voleybolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu
Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu
Alanya'yı ayağa kaldıran olay! Atı öldürüp Facebook'ta yayınladı
Alanya'yı ayağa kaldıran olay! Atı öldürüp Facebook'ta yayınladı
Otopsi raporu kan dondurdu! Ünlü mankenin kafa derisini yüzmüşler
Otopsi raporu kan dondurdu! Ünlü mankenin kafa derisini yüzmüşler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim