Voleybol’un duayen ismi Epirden Antalya'daki evinde ölü bulundu

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Güzelyurt Asmalı Sokak C8/2’de oturan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Hasan Uğur Epirden’den İstanbul’daki eşi 2 gün boyunca haber alamayınca durumu yakınlarına haber verdi. Yakınları evinde de kendisine ulaşamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Çilingir tarafından kapı açılırken, ekipler Epirden’in cansız bedeniyle karşılaştı. Epirden’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hasan Uğur Epirden’in cansız bedeni eşi ve arkadaşları tarafından alınarak Uncalı Camii’ne götürüldü. Morga alınan Hasan Uğur Epirden’in cenazesinin yarın İstanbul’a götürüleceği ve Zincirlikuyu’da kılınacak namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

63 yaşındaki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Epirden’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.