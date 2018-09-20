Viski hırsızları yakalandı

Antalya'da 5 iş yerinden 11 şişe viski çalan M.Ş. ile İ.A. yakalandı.

Viski hırsızları yakalandı
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POLİSİ alarma geçiren hırsızlık olayları, 19 Eylül günü Muratpaşa ilçesinde bulunan ve alkol satılan işyerinde meydana geldi. 5 işyerinden 11 şişe viski çalınmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını M.Ş. ile İ.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgularında, ürünleri G.K. adlı kişiye sattıklarını söyledi. Satılan ürünlerden 4'ü geri alınırken, çalıntı mal almaktan ifadesi alınan G.K. serbest bırakıldı.  M.Ş. ile İ.A. ise adliyeye sevk edildi.

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