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Viranşehir'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Viranşehir'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:05
Viranşehir'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
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İLÇE Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 5 ayrı kırsal mahallede yürüttüğü istihbari çalışmanın ardından belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde uzun namlulu 2 tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 11 kişiyi gözaltına alındı. Şüpeliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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ViranşehirşanlıurfaViranşehir IlçesiPKK
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