banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı

Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 25.08.2019, 11:49 25.08.2019, 15:27 Enes Subaşı
Virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı
banner404

KAZA, Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde Çakalderesi istikametinde meydana geldi. Mustafa Varlık yönetiminindeki 07 N 8465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun solundaki refüje çarptı, ardından yolun sağında bulunan kaldırıma çıktı. Araç takla atarak ters döndü. 
Mustafa Varlık ve Sadiye Sünger, yoldan geçen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

#Virajı alama #Yaralı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545