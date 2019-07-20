Virajı alamadı, sonrası felaket! Kuşyuvası yolunda feci kaza

Alanya'da Gökbel Yaylası yol ayrımı yakınında Kuşyuvası yolu üzerinde virajı alamayan sürücü beton bariyer çarparak durabildi. Dere yatağına uçaktan son anda bariyer sayesinde kurtulan sürücü ve beraberinde Eki yolcular tedaviye alınırken araç çekici yardımıyla sanayiye götürüldü.

Virajı alamadı, sonrası felaket! Kuşyuvası yolunda feci kaza
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ALANYA Kuşyuvası yolu Gökbel yol ayrımı yakınında virajı alamayan sürücü beton bariyer çarparak durabildi. Dere yatağına uçaktan son anda bariyer sayesinde kurtulan sürücü ve beraberindeki yolcular tedaviye alınırken araç çekici yardımıyla sanayiye götürüldü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. 

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