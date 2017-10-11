VIP torbacı, yakayı ele verince ünlüleri tek tek ifşa etti

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları saha ve istihbarat çalışmalarında, Beşiktaş ve Şişli'de lüks gece kulüpleri ile ünlü şahıslara uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı.

Adrese teslim çalıştığı ve daha çok manken ve medyatik şahıslara uyuşturucu sattığı belirlenen şebeke ile alıcı olarak irtibata geçmek isteyen iki polis, bir kast ajansına kayıt yaptırıp manken görünümüne girerek şebekeyle irtibat kurdu. Şebekeden uyuşturucu siparişi veren polis, iki kuryeyi uyuşturucu teslimi yaparken gözaltına aldı. Şebekenin on üyesine daha ulaşan narkotik timleri, bu kişilere yönelik de operasyon gerçekleştirdi.

19 KİLO UYUŞTURUCU

Beyoğlu ve çevresinde üstlenen şebeke üyelerinin adreslerine 27 Eylül günü yapılan baskınlarda 15 kilo ot esrar, dört kilo toz esrar, üç adet ruhsatsız tabanca, iki adet hassas terazi ve başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlik ile şebekenin alacak verecek listesinin bulunduğu bir ajanda ele geçirildi. Polis, ajanda ve şebeke üyelerinin telefon fihristi ve görüşmeleri üzerinde yaptığı incelemelerde müşteri listesine de ulaştı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Müşteriler arasında "Kısmetse Olur" programının damat adayı olup Nişantaşı'nda mağaza işleten Ünal Taylı, manken ve dizi oyuncusu Yeşim Güven, yayınevi sahibi Tolga Biroğlu ile bir televizyon kanalında program yapan diyetisyen Ceren Taşdemir'in bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan biri kadın, 12 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ikisi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şebekenin müşterisi olarak tespit edilen 60 kişiye ise kanuni işlem yapıldı.

TAHTAKALE'YE VİAGRA BASKINI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürün satıp gümrük kaçakçılığı yapan şahıslar ile mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığıyla birlikte yürütüğü çalışmalarda, Eminönü Tahtakale'de bir iş hanına geçtiğimiz hafta sonu operasyon düzenledi.

SAHTE AFRODİZYAK

7 ayrı depoya baskın yapan ekipler, yaptıkları aramalarda viagra olarak tabir edilen 6 bin 943 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ile afrodizyak etki yaptığı iddiasıyla satılan sahte ve kaçak 708 adet sprey, 120 adet krem ve çeşitli miktarlarda çikolata ele geçirdi. Çoğu sahte ve kaçak olduğu belirlenen ürünlerin sahibi olarak iş hanında esnaflık yapan Y.K., H.C., K.G., R.K., Y.K. ve M.Y. isimli 6 şahısı gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde insan hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğunu tespit ettiği ürünleri İl sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Haklarında kaçakçılık suçundan adli işlem yapılan 6 şüpheli tutuksuz yargılanacak.