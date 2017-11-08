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VIP fuhuş, polis dinlemesine takıldı: Maç başına 900 lira

Bursa'da eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 2 şüphelinin telefonunu takibe alan polis, "Maç başına 900 lira" gibi şifreler kullandıklarını ortaya çıkardı

VIP fuhuş, polis dinlemesine takıldı: Maç başına 900 lira

Bursa'da eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 2 şüphelinin telefonunu takibe alan polis, "Maç başına 900 lira" gibi şifreler kullandıklarını ortaya çıkardı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:23
VIP fuhuş, polis dinlemesine takıldı: Maç başına 900 lira
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BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilerin telefonlarını takibe alan polis, 'Yeni transfer', 'Maç başına 900 lira' gibi şifrelerin kullanıldığını tespit etti.

ESKORT SİTESİ ÜZERİNDEN LÜKS OTELLERDE FUHUŞ

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, O.S. ile A.Ö.'nün bir eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdığını tespit etti.

"YENİ TRANSFER", "MAÇ BAŞINA 900 LİRA"

Polis ekipleri, O.S., ile A.Ö.'nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, "Yeni transfer var', 'Maç başına 900 lira', 'İmza için otelde bulaşalım' gibi parolaları çözmesiyle operasyon başlattı.

GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SERBEST BIRAKILDI

Polis O.S. ve A.Ö.'nün, 2 kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö. ile B.E. ve S.P. adlı kadınları gözaltına aldı. O.S. ile A.Ö.'nün kadınları,  Antalya ve çevresinden getirdiği ifade edildi. B.E. ve S.P. adlı kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fuhuş
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