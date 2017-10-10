Vincin çarptığı üst geçit otomobili böyle ezdi

OLAY, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Abbas Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 25 ND 218 plakalı vinç, seyir halindeyken 19 Mayıs Üst Geçidi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin sağ tarafı yıkıldı. Bu sırada vincin arkasından gelen Hakan G. idaresindeki 07 ACV 46 plakalı otomobil, yıkılan beton bloğunun altında kaldı. Bu anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde vinç geçtikten hemen sonra üst geçidin yıkılan beton bloğu arkadan gelen otomobilin üzerine düşerken, başka bir otomobil de son anda durumu fark ederek duruyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise kısa süre bir telaş yaşadıktan sonra hemen sürücünün yardımına koşuyor. Vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinde bildiriyor. Olayın ardından şok geçiren otomobil sürücüsü Hakan G. ise kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatıyor.

Kazayı görür görmez yardıma koştuğunu anlatan Hasan Uçar, “Vincin çarpması sonucu üst geçidin bir kısmı yıkıldı. Yıkılan beton bloğun otomobilin üzerine düştüğünü görünce hemen yardıma koştum ve sürücüyü otomobilin içinden çıkardık. Sürücünün elinde cam kırığı nedeniyle ufak bir kanama vardı. Büyük bir kaza atlatıldı” dedi.