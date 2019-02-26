Vezne memuru 390 bin TL'yi zimmetine geçirmiş

İSTANBUL Adliyesinde görev yapan veznelerden sorumlu memurun kasasında 390 bin TL açık çıktı. Bir çocuk annesi olan olan memur G.S'nin olayın açığa çıkmasının ardından hemen tutanak tutularak durumu polise bildirildi. Polis görevi başında bulunan G.S'yi gözaltına aldı ve hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre G.S. cezaevinde iken, evini satarak suçlamalara neden olan açğı kapatması üzerine tahliyesini talep ettiği , ancak mahkemenin talebi reddettiği ortaya çıktı. ,