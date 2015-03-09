Veterinerlik fakültesinde yangın korkusu

09 Mart 2015 Pazartesi 11:47
EDİNİLEN bilgiye göre sabah saatlerinde kazan dairesinde meydana gelen yangında dumanların binayı sarması nedeniyle bina boşaltılırken itfaiyeye haber verildi. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede itfaiye polis ve Kayserigaz ekipleri yangın mahalline geldi. Kazan dairesindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken herhangi bir yaralının olmadığı maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili olarak çalışma başlatıldığını bildirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 09.03.2015 10:49