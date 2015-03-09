Veterinerlik fakültesinde yangın korkusu

EDİNİLEN bilgiye göre sabah saatlerinde kazan dairesinde meydana gelen yangında dumanların binayı sarması nedeniyle bina boşaltılırken itfaiyeye haber verildi. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede itfaiye polis ve Kayserigaz ekipleri yangın mahalline geldi. Kazan dairesindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken herhangi bir yaralının olmadığı maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili olarak çalışma başlatıldığını bildirdi.