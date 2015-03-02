Valilikten cinsel istismar açıklaması

KAYSERİ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:



"Pınarbaşı ilçemizde 2000 doğumlu bir kız öğrencinin okuldaki durgun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine rehber öğretmenin öğrenci ile yaptığı görüşme sonucunda öğrenciye servis şoförü tarafından tasaddi ve sarkıntılık yapıldığı öğrenilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan servis şoförü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 27.02.2015 günü tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."