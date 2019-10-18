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Vali yardımcısının bulunduğu araca çarptı

Vali Yardımcısı Çiçekli'nin içinde bulunduğu resmi plakalı otomobile, Manavgat’ta Hasan Hüseyin M. yönetimindeki otomobil çarptı

ASAYİŞ 18.10.2019, 20:36
Vali yardımcısının bulunduğu araca çarptı
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ALANYA’YA gelmek üzere yola çıkan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin içinde bulunduğu resmi plakalı otomobile, Manavgat’ta Hasan Hüseyin M. yönetimindeki otomobil çarptı. Maddi hasara yol açan kazada, Hasan Hüseyin M.’nin 2.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Manavgat, D-400 karayolu Gündoğdu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Alanya’ya seyreden Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin içinde bulunduğu 07 GBT 70 plakalı otomobile, kırmızı ışık ihlali yapan Hasan Hüseyin M.'nin kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil yandan çarptı. Maddi hasara yol açan kaza sonrasında olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hasan Hüseyin M.'nin 2.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu belirlenen Hasan Hüseyin M.’nin aracında yapılan aramada, içi dolu, ağzı açık içki şişesi bulundu. Hasan Hüseyin M.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan idari para cezası uygulanırken otomobili ise otoparka çekildi.

#Vali Yardımcısı Çiçekli #vali yardımcısı
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