Vale dehşeti kamerada! 2 müşteriyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü

KADIKÖY'DE bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü.
KAMERA SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor.
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