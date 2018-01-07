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Vale dehşeti kamerada! 2 müşteriyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü

Kadıköy'de bir restoranın valesi araç teslimi konusunda tartıştığı iki müşteriyi vurarak öldürmüştü. O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı

Vale dehşeti kamerada! 2 müşteriyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü

Kadıköy'de bir restoranın valesi araç teslimi konusunda tartıştığı iki müşteriyi vurarak öldürmüştü. O korku dolu anların görüntüleri ortaya çıktı

07 Ocak 2018 Pazar 15:08
Vale dehşeti kamerada! 2 müşteriyi kurşun yağmuruna tutup öldürdü
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KADIKÖY'DE bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü.

KAMERA SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor.

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İstanbulKadıköy3. SayfaVale Dehşeti Kamerada
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