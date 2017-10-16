Vahşetten yeni detaylar! "Helin yeni sevgilin bu mu" deyip ateş açmış

İSTANBUL Pendik'te okul çıkışı Mustafa Yetgin'in (21) silahlı saldırısında ölen Helin Palandöken'in (17) yanındaki yaralı arkadaşı Cemil Y. (17) yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

DEHŞETİ ANLATTI

Güzelyalı Tren İstasyonu önünde geçen cuma günü okul çıkışında yaşanan silahlı saldırıda Helin Palandöken hayatını kaybetmiş, arkadaşları Deniz M. ile Cemil Y. ise yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan Cemil Y., olay günü yaşadıklarını anlattı.

''SİLAHLI SALDIRGAN GÜLEREK İNDİ''

Cemil Y., "Helin'le çok samimi değildik. Deniz'le beraber giderken, Helin'in de yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. Yani hiçbir ilişkimiz yok, sadece birlikte yürüyorduk. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'Selamın Aleyküm gençler' dedi. Elinde silah olduğu için, 'Deniz hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı." dedi.

"HELİN YENİ SEVGİLİN BU MU?" DEYİP ATEŞ AÇMIŞ

Cemil Y., sözlerine şöyle devam etti:

"Ne olduysa 30 saniye içerisinde oldu. Denizi vurduktan sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu mu Helin' dedi, ateş etti bana. Ben yere düştüm. Sonra Helin'e döndü. Helin bağırıyordu, 'Dur yapma' diye. Sonra Helin'e de ateş etti. O da yere düştü. İki ya da üç el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerde yatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile. O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana ama vazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum."