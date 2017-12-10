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Vahşet! Ölmüş numarası yaparak elinden kurtuldu ama...

Şanlıurfa’da eşi tarafından bıçaklanan kadın ölü numarası yaparak kocasının elinden kurtuldu. Kocası ellerini yıkayıp üstünü değiştirdikten sonra evden ayrılınca sürünerek komşusuna giden kadın, sağlık ekiplerine haber verilmesi sonucu kurtuldu. Yoğun bakıma alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

Vahşet! Ölmüş numarası yaparak elinden kurtuldu ama...

Şanlıurfa’da eşi tarafından bıçaklanan kadın ölü numarası yaparak kocasının elinden kurtuldu. Kocası ellerini yıkayıp üstünü değiştirdikten sonra evden ayrılınca sürünerek komşusuna giden kadın, sağlık ekiplerine haber verilmesi sonucu kurtuldu. Yoğun bakıma alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

10 Aralık 2017 Pazar 17:21
Vahşet! Ölmüş numarası yaparak elinden kurtuldu ama...
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Cuma günü öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Hanım K., eşi Ahmet K. (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Tartışma sonunda eline bıçağı alan Ahmet K., 19 yıllık eşi Hanım K.’yi bıçaklamaya başladı. Vücuduna birçok bıçak darbesi alan kadın, ağır yaralanarak yere düştü. Kurtulmak için ölü numarası yapan kadın, eşi Ahmet K.’nin evden ayrılmasını bekledi.

Ellerini yıkayıp elbiselerini değiştirdi

İddiaya göre, eşini bıçaklayan Ahmet K., lavaboya gidip ellerini yıkadıktan sonra elbiselerini değiştirip evden ayrıldı. Eşinin evden ayrıldığını fark eden kadın, sürünerek komşusuna gidip kapısını aldı. Kapıyı açan komşuları Hanım K.’yi yerde kanlar içinde görünce durumu sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Hanım K., durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Polis firar eden kocanın peşine düştü

Ahmet K., eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Olay yerine giden polis ekipleri, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Hastanede Hanım K.’nin iyileşmesini bekleyen çocukları ve yakınları ise, Ahmet K.’nin yakalanarak ceza almasını istedi. Kardeşi Ali Bucak, “Eniştemi, kız kardeşimi öldürmek için eve geliyor. Ondan sonra sinsice bıçağı alıp boynuna vuruyor, öldürmek maksadıyla. Ondan sonra soğukkanlılıkla evin içinde ellerini yıkıyor, elbiselerini değiştiriyor. Daha sonra da rahat bir şekilde evden çıkıp mahalleden uzaklaşıyor. Biz böyle birisinin sokaklarda gezmesini istemiyoruz. Zaten evden ruhsatsız silahını da alıp 'ben büyük oğlumu da öldüreceğim, ondan sonra çekip gideceğim buralardan' diyor. Böyle bir insanın sokaklarda dolaşmasını istemiyoruz. Diğer çocukları var, şu anda onları biz koruyoruz” dedi.

"Devletten koruma talep ediyoruz"

Eniştesinin kendileri ve çocukları için tehlike arz ettiğini söyleyen Ali Bucak, “Neden yaptığını bilmiyoruz, işi yoktu, gücü yoktu. Daha önce de zaten kontör dolandırıcılığından cezaevine girmişti. Olay olduktan 3 gün sonra da kız kardeşim halen yoğun bakımda. Bir koruma falan daha tahsis etmediler. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KOMŞULARI SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kız kardeşinin kocasının elinden ölü numarası yaparak kurtulduğunu belirten Ali Bucak, "Bıçaklama olayında kardeşim baygın numarası yapıyor. Bu da soğukkanlılıkla evde ellerini yüzünü yıkayıp elbiselerini değiştirdikten sonra evden çıkıyor. O evden çıktıktan sonra kardeşim sürünerek, duvarlara tutunarak komşunun ziline basıyor. Komşularının haber vermesiyle hastaneye getiriliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, defalarca bıçaklanan 4 çocuk annesinin vücudunda kaç bıçak darbesi olduğu doktorlar tarafından tespit edilemedi.

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Kadın CinayetleriKadına şiddetKatil Koca
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