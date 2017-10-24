Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107211
ALTIN
152.922
DOLAR
3.7309
STERLİN
4.8964
EURO
4.3890
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan...
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini...
Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
banner468

Vahşet! Başı kesilmiş cesedi 'Hatırlamıyoruz' dediler...

Balıkesir'in Edremit İlçesi’nde başı kesilmiş cesedi bulunan 30 yaşındaki Ali Gömeç cinayetiyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Alkollü oldukları için olayı hatırlamadıklarını öne süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Vahşet! Başı kesilmiş cesedi 'Hatırlamıyoruz' dediler...

Balıkesir'in Edremit İlçesi’nde başı kesilmiş cesedi bulunan 30 yaşındaki Ali Gömeç cinayetiyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Alkollü oldukları için olayı hatırlamadıklarını öne süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi

24 Ekim 2017 Salı 16:04
Vahşet! Başı kesilmiş cesedi 'Hatırlamıyoruz' dediler...
banner404

TUZCUMURAT Mahallesi yakınlarından geçen Kalkım çevreyolu kenarındaki zeytinlik alanda, geçen cumartesi günü başsız bir ceset bulundu. Ölen kişinin üzerinden 30 yaşındaki Ali Gömeç’e ait kimlik çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesedin kalbinin ve akciğerinin de yerinde olmadığı anlaşıldı. Araştırmayı sürdüren güvenlik güçleri, kayıp olan başı, cesedin olduğu tarlada buldu. Kesik başın, köpekler tarafından 500 metre kadar ileriye taşındığı belirlendi.

Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurulurken, Ali Gömeç’in öldürüldüğü tahmini saat belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı. Bölgeye gelen çok sayıda aracı sorgulayan özel ekip, Gömeç’in kendi arkadaşlarının da bulunduğu bir aracı tespit etti. Ali Gömeç’in arkadaşları 33 yaşındaki Sezgin K., 31 yaşındaki Fatih Ö. ve 32 yaşındaki Sezer K., geçen pazar günü ve dün yapılan operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında, alkol kullandıklarını ve olayı hatırlamadıklarını söyledi. Şüphelilerden Sezgin K.’nın sosyal medya hesabından zombi hapı olarak bilinen ’flakka’ isimli uyuşturucu ile ilgili uyarı yazısı paylaştığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirVahşetCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da çalıntı motosikletle kaza!
Alanya'da çalıntı motosikletle kaza!
Polis, durdurduğu kadının saçından çıkanlara inanamadı
Polis, durdurduğu kadının saçından çıkanlara inanamadı
Okul bahçesindeki veliden, kendisine uyaran öğretmene dayak!
Okul bahçesindeki veliden, kendisine uyaran öğretmene dayak!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim