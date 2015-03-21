Uzun namlulu silahlarla saldırı

21 Mart 2015 Cumartesi 14:58
Cumhuriyet Mahallesi Halil Ulusoy Caddesi’ndeki evinin yakınlarında, özel otomobiliyle seyir halinde olan korucubaşı Yusuf Tatar, sabah saatlerinde, maskeli 2 kişinin uzun namlulu silahlı saldırılsına uğradı. Tatar’ın ruhsatlı tabancasıyla karşılık vermesi üzerine, saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Tatar, daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından Tatar’ın içindeyken saldırıya uğradığı ve mermilerin isabet ettiği otomobili Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 21.03.2015 13:59