Uzun namlulu silahlarla saldırı

Cumhuriyet Mahallesi Halil Ulusoy Caddesi’ndeki evinin yakınlarında, özel otomobiliyle seyir halinde olan korucubaşı Yusuf Tatar, sabah saatlerinde, maskeli 2 kişinin uzun namlulu silahlı saldırılsına uğradı. Tatar’ın ruhsatlı tabancasıyla karşılık vermesi üzerine, saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Tatar, daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından Tatar’ın içindeyken saldırıya uğradığı ve mermilerin isabet ettiği otomobili Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.