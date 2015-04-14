Üzerine sıcak su döküldü

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar Mahallesi’nde ikamet eden 1 yaşındaki B.A. isimli çocuk, ailesi ile kahvaltı yaptıkları esnada sobanın üzerinde kaynayan çay suyunun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DOĞA ALCA