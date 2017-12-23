Üzerinde 'Allah ve Muhammed' yazıyor: Polis içini açınca şaştı kaldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir duyum üzerine şehirlerarası otogara operasyon yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Aralık 2017 günü şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada ‘kırılacak' ibareli 2 adet büyük boy karton kutu içinde, üzerlerinde Arapça Allah, Muhammed ve dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri içerisinde boşluklara gizlenmiş vaziyette 10 kilo 400 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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