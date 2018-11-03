Uzaktan kumanda edilen iş makinesi devrildi

KEPEZ'İN Sakarya Bulvarı'ndaki kaza, saat 21.00 sıralarında yaşandı. Yapımı devam eden 3. etap raylı sistem inşaatında çalışan bir iş makinesi bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 5 metrelik çukura devrildi. Bariyerlerin arkasında ve raylı sistem inşaatı için açılan çukurun yanında duran ve uzaktan kumanda ile çalışan iş makinesi, akşam saatlerinde çalıştırıldı. Makine, henüz bilinmeyen bir sebeple çukura devrildi. İşçilerin çalışmadığı saatte yaşanan olay sonrasında iş makinesi vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.