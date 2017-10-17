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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Uzaklaştırma kararı verilen koca, karısını sokak ortasında bıçakladı!

İki yıldır ayrı yaşadığı karısını takip eden ve uzaklaştırma kararı verilen koca, sabah işe giden karısının önünü keserek bıçakla yaraladı. O anlar kameralara yansıdı

Uzaklaştırma kararı verilen koca, karısını sokak ortasında bıçakladı!

İki yıldır ayrı yaşadığı karısını takip eden ve uzaklaştırma kararı verilen koca, sabah işe giden karısının önünü keserek bıçakla yaraladı. O anlar kameralara yansıdı

17 Ekim 2017 Salı 11:10
Uzaklaştırma kararı verilen koca, karısını sokak ortasında bıçakladı!
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BURSA'DA iki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaralayan koca, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Saldırının kornkunç görüntüleri kameraya yansıdı.

SAKLANDIĞI YERDEN ÇIKARAK BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Olay,  Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Y. (38), iki yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından bir süre önce takip edilmeye başladı. Bunun üzerine Emine Y. Cumhuriyet Başsavcılığından uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Buna rağmen, boşanmak istediği kocası Ümit Y. (42) birkaç kez önünü keserek, konuşmak istediğini söyleyerek tehdit etti. Ümit Y, pazartesi sabahı, boşanmak isteyen eşi Emine Y.'nin işe gittiği yol üzerinde saklandı. Bir süre bekledikten sonra oradan geçen Emine Y.'yi görünce saklandığı yerden çıkan Ümit Y. karısına bıçakla saldırmaya başladı. Emine Y. karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı. Emine Y. yaralı olarak kaçarken Ümit Y. de ters istikamette kaçmaya başladı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

Yaralı kadını gören vatandaşlar 112 ekiplerini aradı. Olay yerine kısa sürede gelen ambulansla  Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Y., ameliyata alındı.  Polis, boşanmak isteyen karısını defalarca bıçaklayan Ümit Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ümit Y. kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.

''BUNU YAPMAYI ZATEN PLANLAMIŞ''

Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi. Bıçaklanan kadının kızı, " Sabah annem işe gittikten sonra babamı aradım, 'Her şeyi sizin için yaptım' dedi. Anneme zarar verdiğini anladım. 3 aylık uzaklaştırma kararı vardı. Ona rağmen birkaç kez annemin önünü keserek konuşmak istediğini söyledi. Dün beni aradı, 'Bugün sizin için özel bir gün değil mi, annenizin doğum günü değil mi?' dedi. Ben de, 'Hayır' dedim, anneme zarar vereceğini anladım. Cumartesi günü de annemin işten çıkmasını bekliyordu. Bunu yapmayı zaten planlamış" şeklinde konuştu.

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