Uzaklaştırma cezası biten koca, eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

EVDEN uzaklaştırma cezası sona eren koca dehşet saçtı. Ayrı yaşadığı eşiyle önce tartıştı sonra da onu 16 yerinden bıçakladı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI BİTİNCE EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi Fatma Yumuşak'ın evine gitti.

EŞİNİ 16 YERİNDEN BIÇAKLADI

Burada Hasan ve Fatma Yumuşak çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yumuşak, yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşi Fatma'yı 16 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fatma Yumuşak'ın öldüğü belirlendi. Yumuşak'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

CANİ KOCA, OTOMOBİLİNİN İÇİNDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Hasan Yumuşak, polis tarafından Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobilinin içinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Yumuşak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.