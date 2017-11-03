Uyuyan TIR sürücüsünün pantolonunu çaldılar...

TEM yolu Körfez Esentepe mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun park alanına kullandığı TIR’ı park eden Ahmet Akgün, aracın içerisinde uyudu. Ahmet Akgün uyandığında, aracın kapısının açık olduğunu, üzerinden çıkardığı içerisinde cüzdanının olduğu pantolonunun yerinde olmadığını gördü
Ahmet Akgün’ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, sürücünün ifadesini aldı. Ahmet Akgün cüzdanında bin 500 TL para bulunduğunu belirtirken, polisin çevrede yaptığı aramada çalıların arasına atılmış pantolon bulundu.
Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.
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