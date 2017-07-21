Uyuşturucuyu asma yapraklarının arasına saklamışlar

ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesi girişinde yol uygulamasında bir minibüsü durdurdu.Narkotik köpeği "Akrep" ile minibüste yapılan aramada, 2 bidon içerisindeki asma yaprakları nın arasına gizlenmiş poşetler halinde 11 kilo 43 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan Vedat A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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