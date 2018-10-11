Uyuşturucuya geçit yok! 1 tutuklama

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.C.’nin üst araması ile R.K.’nin evinde yapılan aramada, 30.50 gram metamfetamin, 3,2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 7 adet 7,65 mm çapında mermi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 170 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen R.K. tutuklanırken, A.C. ise serbest bırakıldı.