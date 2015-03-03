Uyuşturucunun etkisiyle 6. kattan atladı

OLAY, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi numara 101 de bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Bir hafta önce Adana’dan İzmir’deki arkadaşlarını görmek için ziyarete geldiği ve müzisyen olduğu öğrenilen T.B.K. iddiaya göre LSD isimli uyuşturucu maddeyi kullanarak balkona çıktı.Balkonda halüsinasyonlar gören genç evin bulunduğu 6. kattan aşağıya atladı. Yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine düşen T.B.K. ağır yaralanırken, arkadaşları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan T.B.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.