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Uyuşturucu ve kaçağa geçit yok

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki, kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu düzenledi

Uyuşturucu ve kaçağa geçit yok

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki, kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu düzenledi

16 Ekim 2017 Pazartesi 23:18
Uyuşturucu ve kaçağa geçit yok
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı İlçesi Dağbeli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren H.Y.’nin iş yerinde kaçak içki ve sigara satışı yaptığı ihbarı aldı. Döşemealtı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan denetim ve aramada değişik markalarda toplam 19 şişe kaçak içki ele geçirildi. İşyeri sahibi H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Gazipaşa İlçesi Güney Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol görevi yapan jandarma ekipleri, 34 BK 0180 plakalı yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan S.C.A.’ya ait bavul içerisinde değişik markalarda 695 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
2 BİN 100 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Korkuteli İlçesi, Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden A.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekiplerin, A.Y.’nin evinde ve otomobilinde yaptıkları aramada, 2 bin 100 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı
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