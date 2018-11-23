Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Konyaaltı ilçesi Liman mahallesinde bulunan Rent-A-Car işyerinde arama yapan görevliler 1 kilo skunk esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili G.P. ile A.A.R. gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren polis, C.B. ile A.A.’nın içinde bulunduğu araçta da yaptığı aramada, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 470 lira ile sahte olduğu tespit edilen 1 adet nüfus cüzdanı ve 1 adet sürücü belgesi ele geçirildi. A.A.’nın Liman Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramada ise 4 kilogram skunk esrar maddesi ile birlikte 1 adet Hassas Terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 mm çapında 50 adet dolu fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 pound, 5 bin 750 Euro ve bin 235 dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli A.A.’nın kasten öldürme, 2 adet basit yaralama, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme ve 1 adet karşılıksız yararlanma suçlarından aranmasının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alına şüpheliler A.A., G.P., C.B. ve A.A.R. emniyetteki işlemlerin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi.