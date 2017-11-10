Uyuşturucu tacirleri Manavgat’ta yakalanıp Alanya'ya gönderildi

EDİNİLEN bilgiye göre Adana -Ceyhan’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranan A.G.ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıslar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

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