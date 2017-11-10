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Uyuşturucu tacirleri Manavgat’ta yakalanıp Alanya'ya gönderildi

Manavgat’ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalandı

Uyuşturucu tacirleri Manavgat’ta yakalanıp Alanya'ya gönderildi

Manavgat’ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalandı

10 Kasım 2017 Cuma 14:10
Uyuşturucu tacirleri Manavgat’ta yakalanıp Alanya'ya gönderildi
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EDİNİLEN bilgiye göre Adana-Ceyhan’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranan A.G.ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıslar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

A.G.ve E.B. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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Uyuşturucu TaciriManavgatAdanaAlanya
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