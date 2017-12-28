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Uyuşturucu tacirleri Antalya otogarında yakayı ele verdi

Antalya’ya şehirlerarası otobüsle bonzai getirileceği istihbaratını alan polis, otogarda 2 kişiyi gözaltına aldı

Uyuşturucu tacirleri Antalya otogarında yakayı ele verdi

Antalya’ya şehirlerarası otobüsle bonzai getirileceği istihbaratını alan polis, otogarda 2 kişiyi gözaltına aldı

28 Aralık 2017 Perşembe 14:57
Uyuşturucu tacirleri Antalya otogarında yakayı ele verdi
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ŞÜPHELİLERİN üzerinden 320 kişinin kullanabileceği 32 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Antalya’ya şehirlerarası otobüs ile bonzai getirileceği istihbaratını alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. A.S. (26) ve M.B.’nin (23) saat 10.30’da Antalya’ya gelecek otobüste olduklarını tespit eden eden polis otogarda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üst ve bagaj aramasında A.S. isimli şahsın çantasında bulunan mont içerisine gizlenmiş 4 paket halinde toplam 32 gram bonzai ele geçirildi.

320 kişinin kullanabileceği bonzai maddesine el konulurken şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu maddenin satımı aşamasında gramaj ayarlanması için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaUyuşturucu
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