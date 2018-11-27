Uyuşturucu taciri tutuklandı 

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen Mete K. (25) takibe alındı. Mete K.’nin Fığla Mahallesi’ndeki evinin etrafında inceleme yapan polisler, önceki gün akşam saatlerinde şüpheli şahsın evinden bir kişinin çıktığını belirledi. Hastane Caddesi üzerinde durdurulan şahsın 25 yaşındaki Ahmet E. olduğunu belirleyen polis, şahsın üzerinde yaptıkları aramada 0,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ardından Mete K., ikametinin önünde polis tarafından gözaltına alındı. Mete K.’nin yapılan üst aramasında 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 4,21 gram esrar maddesi ile 1 adet ecstasy hap bulundu. Hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem başlatılan Ahmet E. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan hakkında işlem yapılan Mete K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.