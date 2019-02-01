Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

ILICA Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde turistlere ve vatandaşlara uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda Hasan Durmuşoğlu ve Ökkeş Erdem'in uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüphelilerden Hasan Durmuşoğlu'un Ilıca Mahallesi Antalya Bulvarı'nda, Ökkeş Erdem ise ara sokakta bir otomobilin içinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları baskında, şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirdi. Çevrede yapılan aramada, otomobilin önünde durduğu boş apartmanın girişinde açık ve görünür halde poşet içerisinde 599 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Hapların kendisine ait olduğunu söyleyen Hasan Durmuşoğlu'nun evinde ise 659 sentetik uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 15 gram kenevir tohumu ve 4 tabanca mermisi ele geçirildi. Hasan Durmuşoğlu'nun 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan hapis cezası aldığı, bir süre cezaevinde kaldığı ve denetimli serbestlik şartıyla bırakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Hasan Durmuşoğlu ve Ökkeş Erdem jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.