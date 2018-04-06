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Uyuşturucu parası vermeyen annesini delik deşik etti

Gaziantep'te, uyuşturucu almak için annesinden para isteyen madde bağımlısı genç, olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Uyuşturucu parası vermeyen annesini delik deşik etti

Gaziantep'te, uyuşturucu almak için annesinden para isteyen madde bağımlısı genç, olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü

06 Nisan 2018 Cuma 19:00
Uyuşturucu parası vermeyen annesini delik deşik etti
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GAZİANTEP'TE, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen M.S. (32), uyuşturucu satın almak için para isteyince olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

ANNESİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Öğle saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle beraber yaşayan, uyuşturucu bağımlısı M.S., annesi Halime S.'den uyuşturucu satın almak için para istedi. Olumsuz yanıtı duyunca sinirlenen M.S., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini 6 yerinden bıçakladı.

KOMŞULAR ANNEYİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Sesler üzerine eve gelen komşular, Halime S.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Halime S.'nin öldüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

 Polis, olay sonrası uyuşturucu krizine girdiği belirlenen M.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

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