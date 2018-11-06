FİNİKE İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası K.T.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 257 paket halinde esrar ve eroin maddesiyle, 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan K.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Uyuşturucu operasyonu!
Finike'de polisin operasyonunda 257 paket esrar ve eroin maddesiyle 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
FİNİKE İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası K.T.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 257 paket halinde esrar ve eroin maddesiyle, 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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