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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Nevşehir polisi, uyuşturucu ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Nevşehir polisi, uyuşturucu ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:15
Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
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EDİNİLEN bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişiyi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 22,48 gram metamfetamin, 1 kare kağıda emdirilmiş bonzai, 10,90 gram bonzai, 19,97 gram kubar esrar, 184 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuNevşehirGözaltı
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