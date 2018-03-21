Uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

EDİNİLEN bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişiyi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 22,48 gram metamfetamin, 1 kare kağıda emdirilmiş bonzai, 10,90 gram bonzai, 19,97 gram kubar esrar, 184 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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