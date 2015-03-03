Uyuşturucu operasyonlarında acı tablo

ORDU Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2014 yılı boyunca yaptığı operasyonlardan oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Uyuşturucu satışı ve kaçakçılığı önleme konularında aktif bir çalışma döneminin yaşandığı geçen yıl, narkotik konularında yapılan çalışmalarda 30 kilo 793 gram eroin, Bin 443 Adet Ecstasy ve Sentetik Hap, 29 kilo 262 gram esrar, 2 bin 97 kök kenevir bitkisi, 881gram sentetik cannobinoid ile 1 gram kokain maddesi ele geçirildi.





874 BİN PAKET KAÇAK SİGARA





Kaçakçılık konularında yapılan çalışmalarda ise 874 bin 415 paket kaçak sigara, 35 adet kaçak içki, 69 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 456 adet emtia, 315 litre kaçak motorin, Bin 135 adet cinsel içerikli hap, 81 kilogram tütün ve 89 paket pipo ve nargile tütünü ele geçirildi.Yine aynı dönemde mali ve organize konularında yapılan çalışmalarda ise 314 adet sahte para, 137 adet sahte belge, 23 adet faturasız içki, 3 adet silah ve şarjörleri ile 18 adet fişek ele geçirildi.





44 KİŞİ TUTUKLANDI



