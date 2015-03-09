Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

09 Mart 2015 Pazartesi 14:08
İDDİAYA göre Erşah Açıkgöz (39), dün Maltepe Mahallesi Ressam Ahmet Yakupoğlu Caddesi'nde bulunan evde, kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle öldü. Erşah Açıkgöz'ün arkadaşı İsmail Ş.'nin, uyuşturucu maddeyi Tezcan T.'den (47) satın aldıklarını söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tezcan T.'nin Okmeydanı Mahallesi'ndeki evine düzenlenen baskında, satışı hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tezcan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cazaevi'ne konuldu.
Tezcan T.'nin, 2 yıl önce uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle Almanya'dan sınır dışı edildiği öğrenildi.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 13:12