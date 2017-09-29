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Uyuşturucu kuryesi Antalya Havalimanı'nda yakayı ele verdi

Antalya Havalimanı’nda Venezuela uyruklu uyuşturucu kuryesi kadının sindirim sisteminden 78 kapsül kokain çıkarıldı

Uyuşturucu kuryesi Antalya Havalimanı'nda yakayı ele verdi

Antalya Havalimanı’nda Venezuela uyruklu uyuşturucu kuryesi kadının sindirim sisteminden 78 kapsül kokain çıkarıldı

29 Eylül 2017 Cuma 11:49
Uyuşturucu kuryesi Antalya Havalimanı'nda yakayı ele verdi
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SİNDİRİM sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen röntgen filmiyle ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önceden uyuşturucunun ya valiz yada şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu M.S.B.R.’yi (29) uçaktan indiği esnada gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis aldıkları kararla, şüpheliyi hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde kokain olduğu değerlendirilen her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül ortaya çıktı. Şüpheliden doğal yollarla 78 kapsülün çıkarıldığı belirtildi.

Venezuela uyruklu şüpheli kadın hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

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Antalya HavalimanıKOKAİNUluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti YapmakUyuşturucu
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