Uyuşturucu için akıl almaz düzenek! 2 kilometrelik hortum...

Hint kenevirlerini imha eden ekipler, bahçe sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bir çeşmeye bağlanan hortumu takip eden ekipler, yaklaşık 2 kilometre sonra 630 kök Hint keneviri ekili bahçeye ulaştı.

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamalınkırı mevkisinde arazi çalışması sırasında sulama hortumu tespit etti.

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