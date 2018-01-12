Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

Uyuşturucu baronu kadından pes dedirten sözler: Çıkınca da satacağım

Denizli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu baronu olan kadın, "Çıkınca tekrar satacağız, çıkınca devam." dedi

Uyuşturucu baronu kadından pes dedirten sözler: Çıkınca da satacağım

Denizli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu baronu olan kadın, "Çıkınca tekrar satacağız, çıkınca devam." dedi

12 Ocak 2018 Cuma 14:57
Uyuşturucu baronu kadından pes dedirten sözler: Çıkınca da satacağım
banner404

DENİZLİ'DE, 200 polisin katıldığı geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirlerinden kadın şüpheli M.B, "Sanki çekince satmayacak mıyız? Çıkınca tekrar satacağız, çıkınca devam" diyerek şaşırttı.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Pamukkale ilçesi Karşıyaka bölgesinde birbirleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs ve uyuşturucu kullanılan adreslere yönelik, 10 Ocakta geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından tespit edilen, aralarında torba evi olarak kullanılan ve şüphelilerin saklandığı toplam 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Kaçıklık Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ekiplerinin katıldığı şafak vakti düzenlenen operasyonda, ekipler koçbaşı ve balyozla kapıları kırarak girdikleri evleri didik didik arama yaptı. Narkotik ekipleri dedektör köpek 'Chaco'nun evlerde tepki gösterdiği yerlerde yaptıkları aramada, satışa hazır uyuşturucu paketleri ve örgüt üyelerinin kullandığı silah ile mermileri ele geçirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamındaki aramalarda, toplam 2 kilo 468 gram esrar maddesi, 676 adet ecstasy hap, 9 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 21 bin TL para, 12 adet bilezik, 10 adet cumhuriyet altını ve çok sayıda altın yüzük ile küpe, bileklik gibi uyuşturucudan kazanıldığı belirlenen maddi değeri yüksek eşya ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN SÖYLEDİĞİ SÖZLER PES DEDİRTTİ

Gözaltına alınan M.B, G.G, G.B, isimli kadınlar ile Z.G, O.G, E.Y, A.A, E.B, O.K, Y.G, F.A, T.G, F.G. ve yaşı küçük S.B. olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Evinde uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda para ve altın bulunan kadın adliyeye çıkarılırken, söyledikleriyle herkesi hayrete düşürdü. Polisin kolunda elleri kelepçeli olan ve uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen M.B. isimli kadın, "Sanki çekince satmayacağız mı? Çıkınca tekrar satacağız, çıkınca devam" dedi. Bunun üzerine kadın polis görevlisi şüphelinin ağzını kapatarak, adliyeye soktu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaPamukkaleNarkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüDenizli3. Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Film gibi operasyon! Kendini tabancayla tuvalete kilitleyen adam...
Film gibi operasyon! Kendini tabancayla tuvalete kilitleyen adam...
Pes dedirtti! Pişkin hırsız, kameraya el salladı
Pes dedirtti! Pişkin hırsız, kameraya el salladı
5 kişiyi koyunlarla birlikte, bir traktör dolusu odunla yakmışlar
5 kişiyi koyunlarla birlikte, bir traktör dolusu odunla yakmışlar

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim