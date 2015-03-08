Uyuşturucu 1 can daha aldı

OLAY, Maltepe Mahallesi Ressam Ahmet Yakupoğlu Caddesi 14 numaralı evde meyde geldi. İddiaya göre, gece İsmail Ş. (35), evinde Erşah Açıkgöz (38) ile uyuşturucu kullandı. Sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, evde Erşah Açıkgöz ve İsmail Ş.'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. Erşah Açıkgöz'ün hayatını kaybetti belirlenirken, İsmail Ş. ise ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkgöz'ün yakınları ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi.

Açıkgöz'ün cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Açıkgöz ve İsmail Ş.'nin 2 yıl önce uyuşturucudan dolayı Almanya'dan sınır dışı edildikleri ileri sürüldü.

Polis, İsmail Ş. ile Açıkgöz'e uyuşturucu temin ettiğini iddia edilen 1 kişiyi de gözaltına aldı.