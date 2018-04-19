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Üsteğmene FETÖ gözaltısı

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda üsteğmen F.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi

Üsteğmene FETÖ gözaltısı

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda üsteğmen F.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi

19 Nisan 2018 Perşembe 19:01
Üsteğmene FETÖ gözaltısı
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FETÖ/PDY'YE yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, Dağ Komando Tugayı'nda üsteğmen olarak görev yapan F.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

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Son Güncelleme: 19.04.2018 19:06
Anahtar Kelimeler:
ÜsteğmenEmniyet Müdürlüğü İstihbarat Ve Terörle MücadeleFetöFETÖ/PDY
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