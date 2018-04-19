Üsteğmene FETÖ gözaltısı

FETÖ /PDY'YE yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, Dağ Komando Tugayı'nda üsteğmen olarak görev yapan F.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.