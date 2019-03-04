Uslanmaz kaçakçı! Alanya'da bir hafta arayla ikinci kez yakalandı

-Mehmet AL

YAPILAN teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin tespit ettikleri Güllerpınarı Mahallesi, Karabüllü Sokak’ta bulunan depoya baskın düzenlendi. Bugün öğle saatlerinde depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirilirken, kardeş olan Mehmet B. B. ve Mustafa B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa B. savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Geçen Cuma aynı kişiye ait 2 ayrı depoda da gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ve çok sayıda farklı markalarda elektronik eşya ele geçirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:13