Uslanmaz kaçakçı! Alanya'da bir hafta arayla ikinci kez yakalandı

Alanya'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 27 bin 520 adet güneş gözlüğü ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya’ya çok sayıda gümrük kaçağı eşya getirildiği bilgisine ulaştı

Uslanmaz kaçakçı! Alanya'da bir hafta arayla ikinci kez yakalandı
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-Mehmet AL
YAPILAN teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin tespit ettikleri Güllerpınarı Mahallesi, Karabüllü Sokak’ta bulunan depoya baskın düzenlendi. Bugün öğle saatlerinde depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirilirken, kardeş olan Mehmet B. B. ve Mustafa B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa B. savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Geçen Cuma aynı kişiye ait 2 ayrı depoda da gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ve çok sayıda farklı markalarda elektronik eşya ele geçirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:13
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