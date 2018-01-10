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Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı

İstanbul'da lüks sitelerde bulunan 44 eve girdiği tespit edilen cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi Gültekin A. polis tarafından gözaltına alındı

Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı

İstanbul'da lüks sitelerde bulunan 44 eve girdiği tespit edilen cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi Gültekin A. polis tarafından gözaltına alındı

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı
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ŞÜPHELİNİN soyduğu evler arasında gazeteci Hasan Cemal , Nasuh Mahruki, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ında evlerinin de bulunduğu belirtildi. Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis bulunan şüpheli adliyeye sevk edilen şüpheli "Hırsızlık için girdiğim evlerin ünlülere ait olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

"KAPTAN" LAKAPLI HIRSIZ

İstanbul'da yapılan hırsızlık operayonunda polisin uzun süredir peşinde olduğu bir süre yolcu motorlarında çalıştığı için lakabı   "Kaptan" olan şüpheli Gültekin A. Şişli, Gülbahar mahallesinde   polis tarafından yakalandı. Polisin takibinden kurtulmak için ailesinin yerine günlük kiralık evlerde kaldığı öğrenilen şüphelinin 13 Haziran günü Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bulunan açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı belirtildi.

ÜNLÜLERİN EVLERİNE DE GİRMİŞ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin aralarında gazeteci Hasan Cemal, Nasuh Mahruki ve eşi Mine Mahruki'nin evleri ile Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın evinin de  bulunduğu, toplamda 44 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Tuzla'da hırsızlık yapan şüphelinin gündüz boş olduğunu tahmin ettiği evlere pencere camlarını kırarak girdiği ve hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin Çengelköy'de ki M.A. adlı kişinin evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı toplamda ise çaldıklarının değerinin 2,5 milyon lirayı geçtiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANMIŞ

Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin bir olayda ev sahibinin elinden pencereden atlayarak kurtulduğu bir başka olayda ise güvenliğin müdahalesi sonucu lüks siteye giremeden olay yerinden ayrıldığı görüldü.

"PİŞMAN" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Gültekin A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli girdiği evlerin ünlülere ait olduğunu bilmediğini söyleyerek "Girdiğim evlerin kime ait olduğunu bilmiyorumdum. Pişmanım" dedi. 

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