Ünlü tatil beldesinin HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce HDP Kuşadası İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Can, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. SORGUYA ALINDI

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