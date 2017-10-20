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Ünlü tatil beldesinin HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

HDP'nin Aydın Kuşadası HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınd

Ünlü tatil beldesinin HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

HDP'nin Aydın Kuşadası HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınd

20 Ekim 2017 Cuma 23:39
Ünlü tatil beldesinin HDP'li ilçe başkanı gözaltına alındı
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ÜNLÜ tatil beldesi  Aydın'ın  Kuşadası ilçesinin  HDP'li ilçe başkanı Mustafa Can gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce  HDP  Kuşadası İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Can,  Kuşadası  Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından  Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
SORGUYA ALINDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Can, daha sonra  Aydın'a getirilerek,  Aydın  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Mustafa Can'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Halkların Demokratik PartisiTerörle Mücadele ŞubesiEmniyet MüdürlüğüKuşadasıAydın
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