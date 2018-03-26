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Ünlü plastik cerraha yumruklu saldırı soruşturması...

Ünlü plastik cerrah Ferit Demirkan, hastasını ameliyata vaktinde hazır etmeyen hasta ilişkileri yöneticisi Serap D.’yi yumrukladı. Genç kadının iş göremezlik raporuyla şikâyetçi olduğu cerrah için soruşturma açıldı

Ünlü plastik cerraha yumruklu saldırı soruşturması...

Ünlü plastik cerrah Ferit Demirkan, hastasını ameliyata vaktinde hazır etmeyen hasta ilişkileri yöneticisi Serap D.’yi yumrukladı. Genç kadının iş göremezlik raporuyla şikâyetçi olduğu cerrah için soruşturma açıldı

26 Mart 2018 Pazartesi 08:37
Ünlü plastik cerraha yumruklu saldırı soruşturması...
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ÜNLÜ estetik ve plastik cerrah Ferit Demirkan'ın, hastasını ameliyata vaktinde hazır etmeyen hasta ilişkileri yöneticisini yumrukladığı iddia edildi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre olay, 1 Aralık günü yaşandı. Ünlü estetik ve plastik cerrah Ferit Demirkan, Taksim'de bir özel hastanede çalışıyordu. 27 yaşındaki Serap D. de aynı hastanenin hasta yöneticisiydi. Olay günü, Ferit Demirkan, bir hastaya liposuction ameliyatına girecekti. Fakat ameliyat saati gelmesine rağmen hasta hazır değildi.

B2 ameliyathane katında bulunan Serap D.'yi gören cerrah, hastanın akıbetini sordu. Serap D. ise, ameliyathanede bir malzemenin eksik olduğunu bu sebeple hastanın ameliyathanede olmadığını söyledi.

DOKTORUN YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRADI, TEMİZLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

İddiaya göre genç kadının cevabı sonrası sinirlenen cerrah, Serap D.'nin üzerine yürüyerek genç kadına hakaret içerikli sözler söyledi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Serap D., yerinden kalktığı sırada doktorun yumruklu saldırısına uğradı. Cerrahın yumruk darbelerinden genç kadını temizlik görevlileri kurtardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından hastaneden aldığı iş göremezlik raporuyla Ferit Demirkan'dan şikayetçi olan Serap D.'nin ihbarı sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında doktor Ferit Demirkan'ın ifadesine başvuruldu. İfadesinde, yaşanan tartışma olayını doğrulayarak kesinlikle Serap D.'yi darp etmediğini beyan etti. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.

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Hasta Ilişkileri YöneticisiDayakNoMobilGündem
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