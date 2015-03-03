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Ünlü gazeteci, 'Bilal Erdoğan'a hakim karşısında

Gazeteci Soner Yalçın, 'Kayıp Sicil - Erdoğan'ın Çalınan Dosyası" adli kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Ünlü gazeteci, 'Bilal Erdoğan'a hakim karşısında

Gazeteci Soner Yalçın, 'Kayıp Sicil - Erdoğan'ın Çalınan Dosyası" adli kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

03 Mart 2015 Salı 13:02
Ünlü gazeteci, 'Bilal Erdoğan'a hakim karşısında
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GAZETECİ Soner Yalçın, 'Kayıp Sicil - Erdoğan'ın Çalınan Dosyası" adli kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Soner Yalçın savunmasında, söz konusu kitabında Bilal Erdoğan'dan bahsetmediğini ve Türkiye'de 106 bin 130 adet 'Bilal' isminde kişi olduğunu belirterek, "Bilal'in Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğu söylenmemiştir. İlgili yazıda Necmettin Bilal Erdoğan'ın belli yerleri üzerine alınmış olması yazarın meselesi değil, kendisinin meselesidir" dedi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Basın yoluyla hakaret " suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Gazeteci Soner Yalçın ve taraf avukatları hazır bulundu.
"İDDİA MAKAMI DAVA AÇARKEN BİR NİYET OKUYUCULUĞU YAPMIŞTIR"
Soner Yalçın savunmasında, "Esasen ilk söylenmesi gereken iddia makamı dava açarken bir niyet okuyuculuğu yapmıştır. Sözcükler incelendiğinde 'Bilal' sözcüğünün Arapça'dan geldiği 'Belal' şeklinde bir temele sahip olduğu ve Türkçe karşılığının da ak-kara ve siyah-beyaz şeklinde olduğu görülürken 'Berkin' sözcüğünün 'Sağlam, güvenli, zarar görmemiş' şeklinde anlamları olduğu belirgin olmakla, burada simgesel olarak bir husustan bahsedilmiştir. Örneğin; Yazarın kendisi ya da huzurdaki vekili kendisine 'Bilal' ya da 'Berkin'i' kendine yakın görebilir. Bir simge söz konusudur. İki Türkiye'den bahsedilirken, bu şekilde sembolize edilme kullanılmıştır"
"KİTAPTA BİLAL ERDOĞAN'IN KENDİSİNDEN BAHSEDİLMEMİŞTİR"
"Yaptığım araştırmaya göre Türkiye'de de 106 bin 130 adet Bilal isiminde kişi vardır" diyen Soner Yalçın, "Necmettin Bilal Erdoğan'ın bu simgeye kendi üzerine alınması şaşırtıcıdır. O zaman geride kalan tüm isimlerin dava açma hakkı mevcuttur. Dolayısıyla Bilal Erdoğan'a yönelik bir kasıt yoktur. Kitabın bir önceki sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu ve kızından bahsedilmiştir. Ancak Necmettin Bilal Erdoğan'ın kendisinden bahsedilmemiştir. Bilal'in Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğu söylenmemiştir. İlgili yazıda Necmettin Bilal Erdoğan'ın beli yerleri üzerine alınmış olması yazarın meselesi değil, kendisinin meselesidir" dedi.
"KİTAPTA MÜVEKKİLDEN BAHSEDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"
Bilal Erdoğan'ın avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kitapta duraksamaya yer vermeyecek şekilde müvekillden basedildiği anlaşılmaktadır" diye konuştu. Soner Yalçın'ın avukatına beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Soner Yalçın'ın Haziran 2014 basım tarihli "Kayıp Sicil - Erdoğan'ın Çalınan Dosyası" isimli kitabı üzerine, Bilal Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. İddianamede, kitabın 328-330 sayfalarında Soner Yalçın'ın davaya konu yazıyı yazdığı ifade edildi. Gezi eylemleri sırasında ölen Berkin Elvan ile hakkında soruşturma yapılan müşteki Necmettin Bilal Erdoğan arasında, bu iki şahsiyeti Türkiye'nin iki simgesi olarak niteleyip bilahare bir karşılaştırma yaptığı belirtilen iddianamede, içerik itibariyle Berkin Elvan'ın olumlayan özellikleri ilişkin anlatım sonrasında müştekiye olumsuz nitelikteki tersi vasıfların yüklendiğinin görüldüğü kaydedildi. Şüpheli Yalçın'ın, yazısında, müştekinin aşağılanıp, küçük düşürüldüğü, alenen hakaret suçunun işlendiği kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede, Soner Yalçın'ın "Basın yoluyla hakaret " suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:04
Anahtar Kelimeler:
Bilal ErdoğanGazeteciSoner YalçınÇalınan DosyasıKitapRecep Tayyip Erdoğan
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